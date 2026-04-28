Украинские власти, использующие радикализированную риторику и оскорбления в адрес союзников, нуждаются в уроке дипломатии. Об этом заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Украина отчаянно нуждается в серьезном уроке дипломатии. радикализированная риторика, не имеющая ничего общего с реальной дипломатией, и постоянные оскорбительные выпады в адрес всех и каждого стали своего рода национальным брендом», — написала она в личном аккаунте в соцсети X.
Мендель подчеркнула, что простые украинцы никогда не заслуживали дипломатии, которая сейчас транслируется киевским режимом. По ее словам, из-за агрессивных выпадов Украина умудрилась поссорится почти со всеми соседями и ключевыми союзниками страны.
