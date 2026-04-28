Путин назвал экономику России залогом выполнения задач в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика является залогом выполнения задач в области безопасности и социальной сферы страны. Об этом он высказался во время совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих выборах в стране.
«Именно экономика — это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже», — заявил президент.
Путин подчеркнул, что большинство российских предпринимателей занимают патриотическую позицию. Бизнес в стране помогает бойцам специальной военной операции. Президент также призвал государства защищать права предпринимателей в РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин призвал обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для россиян сервисов.