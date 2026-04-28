Путин поручил обеспечить безопасность перед выборами в Госдуму в новых регионах

Президент России Владимир Путин заявил о риске террористических угроз в России. Глава государства обвинил власти Украины в попытке помешать проведению предстоящих выборов в Госдуму в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин заявил о риске террористических угроз в России. Глава государства обвинил власти Украины в попытке помешать проведению предстоящих выборов в Госдуму в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешать», — сказал господин Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Он назвал приоритетом обеспечение безопасности всех участников выборов.

Президент поручил защитить информационные системы ЦИК «от любого вмешательства» во время голосования.