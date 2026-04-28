Путин заявил о переходе Украины на террор из-за положения дел на фронте

«Причины очевидны. Они для всех понятны. Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин во вступительном слове.
По словам главы государства, украинская сторона каждый день «теряет определенные территории». «Отсюда ставка на террор, как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц», — подчеркнул Путин.
На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что армия России полностью взяла под контроль территорию Луганской народной республики и продолжает наступление по всем направлениям.
По его словам, в общей сложности с начала 2026 года вооруженные силы взяли под контроль более 1,7 тыс. кв. км территории и 80 населенных пунктов. За март армия взяла 34 населенных пункта и 700 кв. км территории.
Говоря о возросшем риске террористических атак, Путин упомянул пожар в Туапсе, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Особую значимость, по словам Путина, вопросы безопасности, борьбы с террором приобретают с учетом предстоящих выборов депутатов Государственной думы девятого созыва.
В единый день голосования — 20 сентября 2026 года — в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав десяти субъектов и депутатов региональных законодательных органов.
Глава государства призвал «самым решительным, жестким образом» пресекать попытки совершения диверсионно-террористических актов в предвыборный период и добавил, что провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа.
Путин отметил, что Украина сама не проводит выборы и мешает проводить выборы России. «У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешать», — сказал он.