Суд в Швейцарии прекратил дело об отмывании денег против дочери экс-президента Узбекистана

Как пояснил судья, обвиняемая не сможет предстать перед швейцарским судом до истечения срока давности дела — до декабря 2028 года она будет отбывать тюремный срок в Узбекистане. Суд также постановил прекратить дело против соучастника предполагаемых преступлений Гульнары Каримовой, которого прокурор характеризовал как ее «правую руку». Это решение обосновали отсутствием прямого авиасообщения между Швейцарией и Россией, где находится экс-обвиняемый, и препятствиями для транзита через третьи страны.