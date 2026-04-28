Путин заявил, что Россия переживает переломный момент

Россия переживает переломный, исторический момент, заявил президент России Владимир Путин.
«Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, — это все-таки особая, почетная миссия», — сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящих в России выборах.
Глава государства напомнил, что в сентябре в России пройдут выборы регионального и местного уровня. В новых регионах выборы депутатов Государственной думы состоятся впервые. «Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования», — сказал президент.
Выборы в Государственную думу IX созыва должны пройти с 18 по 20 сентября 2026 года. Предыдущие выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. 49,82% голосов на них получила «Единая Россия», 18,93% — КПРФ, 7,46% — «Справедливая Россия — За правду», 7,55% — ЛДПР, 5,32% — «Новые люди» и 2,45% — Партия пенсионеров.