Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в Туапсе

За последние две недели дроны три раза атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал, а утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения осколков беспилотников. По данным оперштаба края, никто не пострадал. Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал туапсинцам не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.