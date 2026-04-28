Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе на место пожара, который вспыхнул на нефтехранилищах после атаки ВСУ. Министр поставил задачи по дальнейшей ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России тушат сложный пожар, возникший после ударов вражеских беспилотников по нефтехранилищам. На месте глава МЧС России дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения жизнедеятельности населения», — сказано в сообщении.
Вместе с оперативной группой Куренков облетел акваторию Черного моря на вертолете. После этого он принял решение привести в готовность группировку водолазов в районе Туапсе. При необходимости специалисты проведут дополнительные погружения и обследуют акваторию на наличие разлива нефтепродуктов.
За последние две недели дроны три раза атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал, а утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения осколков беспилотников. По данным оперштаба края, никто не пострадал. Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал туапсинцам не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.
Проверить тушение пожара приезжал глава региона Вениамин Кондратьев. Позже в Туапсинском муниципальном округе по поручению губернатора ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.
