Киевский режим каждый день теряет территории на линии фронта и от неспособности это изменить делает ставку на террор. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.
ТАСС собрал основное из заявлений российского лидера.
- Риски террористических угроз в России растут. «Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки».
- Киев каждый день теряет территории, отсюда и его ставка на террор. «Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.
- Киев надеется террором против РФ что-то изменить, но такие методы не могут ничего изменить.
- Путин потребовал жесткой борьбы с экстремизмом и преступностью. «Я прошу руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для страны, для нашей политической жизни и общественной стабильности, для единства в обществе», — сказал он.
- Обеспечение безопасности всех участников выборов в России в сентябре 2026 года является приоритетом.
- «Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать», — указал президент.
- Украина у себя не проводит выборов и попытается помешать провести их в Донбассе.
- Киев все чаще наносит удары БПЛА по гражданской инфраструктуре РФ. «Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — подчеркнул российский лидер.
- В Донбассе и Новороссии живут люди с характером. «Уверен — их не запугать. Так было уже не раз и так будет», — подчеркнул он.
- Путин попросил уделять особое внимание безопасности выборов в приграничных регионах.
- Президент поручил создать условия для голосования участников СВО на выборах в сентябре 2026 года.
- Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации перед выборами, в том числе организованные из-за рубежа.
- Россия переживает переломный исторический момент, и служение Отечеству в такое время является особой, почетной миссией.
- Президент вновь подчеркнул необходимость обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных сервисов.
