Путин отметил патриотизм российского бизнеса

Источник: РБК

Подавляющее большинство российских предпринимателей занимают патриотическую позицию и поддерживают бойцов спецоперации, поэтому государство обязано защищать интересы бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Глава государства отметил, что, несмотря на санкции, большинство бизнесменов работают на высоком уровне и с полной самоотдачей.

«[Предприниматели] занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России, помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей. И государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы», — добавил Путин.

Накануне президент России отдал перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов. Так, РСПП рекомендовали учитывать участие компаний в восстановлении объектов культурного наследия при присуждении премий в сфере предпринимательства. Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 октября 2026 года.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».