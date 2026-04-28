Владимир Путин высказался об атаке боевиков ВСУ на Туапсе

Путин: Атака ВСУ на Туапсе грозит экологической катастрофой.

Источник: Комсомольская правда

Атака украинских беспилотников на Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Глава государства отметил, что все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. В качестве примера он привел удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые «потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

По его словам, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, люди справляются с вызовами, с которыми столкнулись.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Краснодарский край по поручению президента РФ, чтобы лично проконтролировать ход тушения пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после ударов украинских дронов.

Напомним, на горящем в Туапсе НПЗ произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу. Повреждены насколько автомобилей.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше