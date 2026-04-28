Путин сообщил об отсутствии серьезных угроз после атаки дронов в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту Владимиру Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Об этом глава государства рассказал на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.
«Правда, вот губернатор только что докладывал — он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал Путин.
28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников, сообщал кубанский оперштаб.
В Туапсинском муниципальном округе по поручению Кондратьева ранее ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. После начала пожара на НПЗ жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал туапсинцам не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.
