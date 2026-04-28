Путин заявил о необходимости жесткой борьбы с экстремизмом и террором

Ранее Путин сообщил, что на территории России наблюдается стабильное повышение террористической опасности, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований. Глава государства заявил, что риски террористических угроз продолжают расти. Он добавил, что глобальные террористические сети, а также радикальные и экстремистские ячейки не прекращают своей подрывной деятельности. По словам Путина, они продолжают искать способы дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.