Путин поручил организовать условия для голосования участников СВО на выборах

«Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих и сотрудников, задействованных в специальной военной операции», — сказал лидер РФ.
Осенью этого года пройдут выборы в Государственную думу. Единый день голосования назначен на 20 сентября.
Вместе с тем Путин заявил, что украинские власти не проводят выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Он также отметил, что те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии на вхождение в состав России, попытаются помешать голосованию в этих регионах на выборах 2026 года.
