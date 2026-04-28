Путин поручил организовать условия для голосования участников СВО на выборах

Президент России Владимир Путин потребовал создать все условия для голосования участников специальной военной операции на выборах в сентябре 2026 года. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники, задействованные в СВО, должны иметь возможность реализовать своё избирательное право.

Источник: Life.ru

«Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих и сотрудников, задействованных в специальной военной операции», — сказал лидер РФ.

Осенью этого года пройдут выборы в Государственную думу. Единый день голосования назначен на 20 сентября.

Вместе с тем Путин заявил, что украинские власти не проводят выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Он также отметил, что те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии на вхождение в состав России, попытаются помешать голосованию в этих регионах на выборах 2026 года.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.