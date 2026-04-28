Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балан поблагодарил президента и народ Беларуси за протянутую руку помощи

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Белорусский разведчик Александр Балан после возвращения на родину поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусский народ за оказанную поддержку, соответствующее видео было показано в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Sputnik.by

Во вторник на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными по формуле «пять на пять». В числе возвращенных оказались белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко.

Вернувшихся на родину встретили с цветами и подарками от главы белорусского государства.

«Свобода — это самое большое, что может быть в жизни человека. И огромное спасибо Беларуси, народу Беларуси и президенту страны за протянутую руку», — сказал он.

В эфире было отмечено, что освобожденным будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь и всесторонняя поддержка.

Переговоры об обмене начались еще в сентябре 2025 года после обращения к президенту Беларуси ряда лидеров дружественных стран. В дальнейшем глава белорусский лидер поручения КГБ и участвовал в обсуждении ключевых параметров сделки в ходе двусторонних контактов.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше