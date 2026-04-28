Балан поблагодарил президента и народ Беларуси за протянутую руку помощи

Во вторник на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными по формуле «пять на пять». В числе возвращенных оказались белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко.
Вернувшихся на родину встретили с цветами и подарками от главы белорусского государства.
«Свобода — это самое большое, что может быть в жизни человека. И огромное спасибо Беларуси, народу Беларуси и президенту страны за протянутую руку», — сказал он.
В эфире было отмечено, что освобожденным будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь и всесторонняя поддержка.
Переговоры об обмене начались еще в сентябре 2025 года после обращения к президенту Беларуси ряда лидеров дружественных стран. В дальнейшем глава белорусский лидер поручения КГБ и участвовал в обсуждении ключевых параметров сделки в ходе двусторонних контактов.