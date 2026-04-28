Генерал Лапин выдвинулся на праймериз «Единой России»

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин зарегистрировался на праймериз «Единой России» для дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от Татарстана. Он назвал целью помощь военнослужащим и участникам боевых действий.

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин зарегистрировался на праймериз «Единой России» для дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от Татарстана. Он назвал целью помощь военнослужащим и участникам боевых действий.

«Я посвятил 43 года делу служения своему народу, защите своего Отечества. И на сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание служить своему многонациональному народу», — отметил господин Лапин (цитата по сайту татарстанского отделения «Единой России»).

Александр Лапин возглавлял войска Центрального военного округа с конца 2017 года. С 2024 года он командовал Ленинградским военным округом и группировкой «Север». В сентябре прошлого года он был уволен с военной службы, сообщал РБК. По данным «Татар-информ», генерал был назначен помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» завершится 30 апреля. Само предварительное внутрипартийное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму девятого созыва состоятся 18−20 сентября.

