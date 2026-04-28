Чернышенко назвал коллективизм и взаимоуважение главными российскими ценностями

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал коллективизм и взаимоуважение основными российскими ценностями, которые объединяют общество страны. Об этом он заявил на полях федерального марафона «Знание. Первые».
«Объединяют нас общие ценности. И это не просто слова, это та реальность, которая подтверждается веками», — подчеркнул Чернышенко.
Политик отметил, что главными ценностями в России, помимо коллективизма и взаимоуважения, являются собранность и умение граждан страны объединять усилия ради общей цели. Также Чернышенко напомнил об исторической памяти, преемственности поколений и созидательный труд, которые объединяют россиян.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал любовь к Родине и стремление ее защищать главной ценностью для граждан России. Именно отношение россиян к своей стране лежит в основе государственности РФ.