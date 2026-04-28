Санду сочла, что объединение Молдавии с Румынией ускорит вступление в ЕС

Дискуссии вокруг возможного объединения Молдавии с Румынией активизировались еще в начале года. В интервью британскому подкасту The Rest Is Politics Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы «за» и пояснила, что такой небольшой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство». Политик подчеркнула, что сейчас в Молдавии нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией. Власти делают акцент на вступлении в ЕС в существующих границах.