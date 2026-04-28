Санду сочла, что объединение Молдавии с Румынией ускорит вступление в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что объединение страны с Румынией могло бы ускорить вступление республики в Европейский Союз.
«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — подчеркнула Санду, отвечая на соответствующий вопрос издания. При этом она уточнила, что присоединение к Евросоюзу возможно даже без учета Приднестровья, назвав это «возможным решением».
Глава государства подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно приниматься жителями республики. «Решение об объединении с Румынией должно быть принято большинством граждан Молдавии», — сказала политик, имеющая также румынское гражданство.
В то же время Санду подтвердила взятое ранее обязательство обеспечить полную готовность Молдавии к вступлению в ЕС к 2030 году, независимо от вопроса объединения.
«Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией», — заявила она, отметив, что уже есть первые результаты: обвинительные приговоры по крупным коррупционным делам.
Дискуссии вокруг возможного объединения Молдавии с Румынией активизировались еще в начале года. В интервью британскому подкасту The Rest Is Politics Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы «за» и пояснила, что такой небольшой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство». Политик подчеркнула, что сейчас в Молдавии нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией. Власти делают акцент на вступлении в ЕС в существующих границах.
Вслед за президентом аналогичные высказывания сделали премьер-министр Александр Мунтяну, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду, обвинив ее в нарушении Конституции и госизмене.