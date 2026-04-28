Секретный груз: Что ещё, кроме обещаний, Зеленский возил в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом

«В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц. На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства (“чёрный нал”), а также некое конфиденциальное имущество», — рассказал собеседник агентства.
На минувших выходных Зеленский впервые с начала СВО прибыл в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым для обсуждения безопасности, сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере. Он посоветовался с украинскими экспертами, которые поделились опытом защиты воздушного пространства. Зеленский написал, что Украина всегда открыта к сотрудничеству.
