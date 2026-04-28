Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продать последнее: Зеленский выводит украинское оружие на внешний рынок

В обращении главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает экспорт оружия. Незалежная предложила партнёрам формат сотрудничества под названием Drone Deals — соглашения, охватывающие производство и поставки дронов, ракет, боеприпасов, а также другой востребованной военной техники и программного обеспечения.

Источник: Life.ru

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Украинские военные всегда будут иметь право первого и достаточного объёма: военные возьмут то, что нужно, а сверх этого объёма — экспорт», — заявил экс-комик в соцсетях.

Рамки сотрудничества будет определять СНБО Украины на основе межправительственных соглашений с партнёрами. Чиновники совместно со спецслужбами готовы упростить бюрократические процедуры и условия работы на Украине, сохранив при этом необходимый экспортный контроль. Кроме того, потребуются автоматические разрешения на экспорт — с чёткими сроками получения, чтобы исключить коррупционную составляющую, сообщил Зеленский.

Тем временем, украинское военное командование признало, что порой тренировки призывников проходят только «на бумаге», а на деле военных сразу отправляют на фронт без всякой минимальной подготовки. Так было, например, в Северске в ДНР, когда российские солдаты взяли город под свой контроль умелым наступлением. Командир 54й ОМБр Вадим Черний, чьи бойцы обороняли населённый пункт, уверен, что Северск был потерян киевским режимом из-за слабости подготовки, нехватки оружия и апатии среди солдат, не верящих ни в какую победу Вооружённых сил Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше