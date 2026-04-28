Спецпосланник Трампа планирует новый визит в Минск уже в мае

Спецпосланник президента США Коул намерен отправиться в Минск в ближайшие недели.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник Трампа планирует новый визит в Минск уже в мае. Как сообщает ТАСС, о планах посетить белорусскую столицу через две-три недели американский дипломат Джон Коул, специальный посланник президента США Дональда Трампа в Беларуси, заявил в Варшаве на встрече с главой польского МИД Радославом Сикорским. Эта встреча произошла после состоявшегося 28 апреля обмена на границе Беларуси и Польши.

Коул не стал раскрывать подробности будущих переговоров, но отметил, что отношения Минска с соседями сейчас «идут в правильном направлении».

Напомним, Джон Коул был назначен спецпосланником США в Беларуси в ноябре 2025 года по решению Дональда Трампа. Начиная с сентября прошлого года, он уже трижды прилетал в Минск для личных встреч с Александром Лукашенко. Их общение привело к заметному смягчению политики Вашингтона: США отменили санкции против авиакомпании «Белавиа», производителя калийных удобрений, Министерства финансов и двух белорусских банков.

Ранее спецпосланник Трампа Коул обратился к Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
