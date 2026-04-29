Обмен задержанными на белорусско-польской границе: как это было

Настал тот момент, когда для возвращенных в Беларусь все тревоги и неопределенность остались позади. О том, как проходил обмен и кто оказался среди освобожденных — читайте в материале Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Во вторник днем на белорусско-польской границе состоялся международный обмен задержанными лицами по формуле «пять на пять», который являлся кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши.

В результате обмена были освобождены 10 граждан разных стран.

Переговоры по этому вопросу начались еще в сентябре 2025 года после обращения к президенту Беларуси Александру Лукашенко ряда лидеров дружественных стран. В дальнейшем глава белорусского государства дал поручения КГБ и участвовал в обсуждении ключевых параметров сделки в рамках двусторонних контактов.

Кого передали из Польши.

В результате обмена были освобождены россияне — археолог Александр Бутягин и супруга военнослужащего, который проходит службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье Нина Попова.

Бутягин поделился первыми эмоциями после освобождения, он отметил, что ему еще сложно осознать возвращение на Родину.

«Мне еще трудно их (ощущения — Sputnik) передать. Мне еще в это не верится», — сказал он.

КГБ Беларуси выразил благодарность Федеральной службе безопасности России за участие в подготовке операции и высокий уровень взаимодействия. В ФСБ сообщили, что двое возвращенных граждан России были обменены на двух кадровых сотрудников молдавской спецслужбы.

Свободу после обмена на белорусско-польской границе получили двое белорусских разведчиков — Александр Балан и Владислав Надейко. Еще один человек остался неназванным.

Балан после возвращения поблагодарил президента и народ Беларуси за оказанную поддержку.

«Свобода — это самое большое, что может быть в жизни человека. И огромное спасибо Беларуси, народу Беларуси и президенту страны за протянутую руку», — сказал он.

Кого передали из Беларуси.

С учетом личной просьбы к президенту Беларуси матери Андрея Почобута, отбывающего наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, а также бывшего руководителя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис белорусский лидер поручил КГБ включить Андрея Почобута в обменный процесс.

Андрей Почобут — гражданин Беларуси польского происхождения, журналист телеканала Polonia, был осужден в Беларуси по ряду экстремистских статей.

Борис поблагодарила Лукашенко за освобождение Почобута.

Гражданин Беларуси польского происхождения, работавший на польском телеканале Polonia Андрей Почобут в феврале 2023-го был осужден в Беларуси на 8 лет за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности. Почобут был задержан весной 2021 года, осенью 2022 года КГБ Беларуси включил его в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Также из Беларуси на польскую территорию были переданы Гжегож Гавел, Томаш Бероза (оба польского происхождения) и два офицера разведки Молдовы.

Премьер Польши Дональд Туск признал, что один из освобожденных из белорусской тюрьмы в рамках состоявшегося сегодня международного обмена является гражданином Беларуси и был агентом польских спецслужб.

Он отметил, что кроме Почобута на польскую сторону переданы ксендз и один из граждан Беларуси, который сотрудничал с спецслужбами Польши.

Конструктивное взаимодействие и «потепление» отношений.

Слова благодарности президенту Беларуси Александру Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию также высказал спецпосланник президента США Джон Коул.

«Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку, а также президента Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами», — написал он в соцсети Х.

Кроме того, Коул на пресс-конференции в Польше заявил, что планирует приехать в Минск в мае нынешнего года.

В свою очередь руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на фоне состоявшегося обмена задержанными на белорусско-польской границе не исключил нового этапа в отношениях с Минском.

Он заявил, что «инициатива сейчас находится в руках Лукашенко».

«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны», — заверил глава польского МИД.

