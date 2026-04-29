Обмен задержанными на белорусско-польской границе: как это было

Гражданин Беларуси польского происхождения, работавший на польском телеканале Polonia Андрей Почобут в феврале 2023-го был осужден в Беларуси на 8 лет за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности. Почобут был задержан весной 2021 года, осенью 2022 года КГБ Беларуси включил его в список лиц, причастных к террористической деятельности.