Обмен задержанными на белорусско-польской границе: как это было

Во вторник днем на белорусско-польской границе состоялся международный обмен задержанными лицами по формуле «пять на пять», который являлся кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши.
В результате обмена были освобождены 10 граждан разных стран.
Переговоры по этому вопросу начались еще в сентябре 2025 года после обращения к президенту Беларуси Александру Лукашенко ряда лидеров дружественных стран. В дальнейшем глава белорусского государства дал поручения КГБ и участвовал в обсуждении ключевых параметров сделки в рамках двусторонних контактов.
Кого передали из Польши.
В результате обмена были освобождены россияне — археолог Александр Бутягин и супруга военнослужащего, который проходит службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье Нина Попова.
Бутягин поделился первыми эмоциями после освобождения, он отметил, что ему еще сложно осознать возвращение на Родину.
«Мне еще трудно их (ощущения — Sputnik) передать. Мне еще в это не верится», — сказал он.
КГБ Беларуси выразил благодарность Федеральной службе безопасности России за участие в подготовке операции и высокий уровень взаимодействия. В ФСБ сообщили, что двое возвращенных граждан России были обменены на двух кадровых сотрудников молдавской спецслужбы.
Свободу после обмена на белорусско-польской границе получили двое белорусских разведчиков — Александр Балан и Владислав Надейко. Еще один человек остался неназванным.
Балан после возвращения поблагодарил президента и народ Беларуси за оказанную поддержку.
«Свобода — это самое большое, что может быть в жизни человека. И огромное спасибо Беларуси, народу Беларуси и президенту страны за протянутую руку», — сказал он.
Кого передали из Беларуси.
С учетом личной просьбы к президенту Беларуси матери Андрея Почобута, отбывающего наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, а также бывшего руководителя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис белорусский лидер поручил КГБ включить Андрея Почобута в обменный процесс.
Андрей Почобут — гражданин Беларуси польского происхождения, журналист телеканала Polonia, был осужден в Беларуси по ряду экстремистских статей.
Борис поблагодарила Лукашенко за освобождение Почобута.
Гражданин Беларуси польского происхождения, работавший на польском телеканале Polonia Андрей Почобут в феврале 2023-го был осужден в Беларуси на 8 лет за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности. Почобут был задержан весной 2021 года, осенью 2022 года КГБ Беларуси включил его в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Также из Беларуси на польскую территорию были переданы Гжегож Гавел, Томаш Бероза (оба польского происхождения) и два офицера разведки Молдовы.
Премьер Польши Дональд Туск признал, что один из освобожденных из белорусской тюрьмы в рамках состоявшегося сегодня международного обмена является гражданином Беларуси и был агентом польских спецслужб.
Он отметил, что кроме Почобута на польскую сторону переданы ксендз и один из граждан Беларуси, который сотрудничал с спецслужбами Польши.
Конструктивное взаимодействие и «потепление» отношений.
Слова благодарности президенту Беларуси Александру Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию также высказал спецпосланник президента США Джон Коул.
«Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку, а также президента Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами», — написал он в соцсети Х.
Кроме того, Коул на пресс-конференции в Польше заявил, что планирует приехать в Минск в мае нынешнего года.
В свою очередь руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на фоне состоявшегося обмена задержанными на белорусско-польской границе не исключил нового этапа в отношениях с Минском.
Он заявил, что «инициатива сейчас находится в руках Лукашенко».
«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны», — заверил глава польского МИД.