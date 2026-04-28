Мерц совершенно не понимает о чем говорит, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану и ядерному оружию, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.

Источник: Reuters

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом Трамп отметил, что текущие экономические и социальные трудности Германии напрямую связаны с недальновидностью политики Мерца.

В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте конфликта на Ближнем Востоке, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе.

Ранее Мерц заявлял, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят «дилемму» с точки зрения международного права. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права, однако считает такие действия оправданными.

Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше