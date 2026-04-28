Мерц совершенно не понимает о чем говорит, заявил Трамп

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом Трамп отметил, что текущие экономические и социальные трудности Германии напрямую связаны с недальновидностью политики Мерца.
В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте конфликта на Ближнем Востоке, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе.
Ранее Мерц заявлял, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят «дилемму» с точки зрения международного права. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права, однако считает такие действия оправданными.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.