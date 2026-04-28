На мероприятии в Белом доме Карл III был вынужден гнаться за Трампом

Во время визита в Белый дом британскому королю Карлу III пришлось догонять президента США Дональда Трампа, который ушёл вперёд в ходе смотра войск. В начале осмотра строя — части приветственной церемонии на лужайке Белого дома — Трамп и король Карл III не смогли разойтись и столкнулись. Направление, куда идти, им указал сопровождающий офицер из США.

Источник: Life.ru

На повороте во время осмотра строя республиканец вырвался вперёд и так и шёл на метр впереди короля — прямо до трибуны. Гостеприимство проснулось в американском лидере только у самого подъёма: он наконец пропустил Карла III.

Ранее Трамп заявил о намерении обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королём. Глава Белого дома отметил, что давно вынашивал такую мечту и сейчас готов поднять этот вопрос в ходе общения с монархом. Поводом для реакции стала статья британской газеты Daily Mail о возможном дальнем родстве между монархом и президентом США. Согласно материалу, у Карла III и Дональда Трампа якобы есть общий предок — третий граф Леннокс, шотландский дворянин XVI века.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

