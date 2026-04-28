Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его угрозы в адрес Израиля.
«Украине отчаянно нужен серьезный урок дипломатии Радикальная риторика, не имеющая ничего общего с настоящей дипломатией, и постоянные оскорбительные нападки на всех в конечном итоге напрямую влияют на ход войны и жизнь людей в стране», — написала она в соцсети X*.
Она напомнила, что Киев поссорился почти со всеми соседями и ключевыми союзниками.
«Теперь он ведет личную пиар-атаку на Израиль — и все это в то время, как его правительство не предоставило никаких подтверждающих документов», — сказала Мендель.
Она не исключила, что после этого Израиль сократит гуманитарную помощь украинцам.
Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых регионов России. Политик заявил, что санкционный пакет затронет тех, кто напрямую перевозит это зерно, и физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на этом.
Отметим, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не хотела бы «влезать» в ситуацию с претензиями Украины к Израилю, касающимися зерна.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию прокуратуры.