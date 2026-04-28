Reuters: власть в Иране фактически находится в руках КСИР

Власть в Иране постепенно переходит к руководителям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.
Авторы статьи отмечают, что Моджтаба Хаменеи по-прежнему формально стоит во главе системы, но его роль в основном сводится к легитимизации решений, принимаемых генералами. По мнению иранских чиновников и аналитиков, власть в стране все больше сосредотачивается в руках узкого консервативного круга, членов Высшего совета нацбезопасности, аппарата верховного лидера и КСИР, который теперь доминирует как в военной стратегии, так и в принятии основных политических решений.
Отмечается, что на переговорах с американцами официальными представителями Ирана формально были глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф (бывший командующий КСИР, мэр Тегерана и экс-кандидат в президенты).
Однако, по данным источников агентства, главным переговорщиком от Ирана выступал командующий КСИР Ахмад Вахиди. Именно он участвовал в ключевых консультациях в ночь объявления о прекращении огня.
