Reuters: власть в Иране фактически находится в руках КСИР

Власть в Иране после гибели аятоллы Хаменеи переходит к Корпусу стражей Исламской революции, пишет Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Власть в Иране постепенно переходит к руководителям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

«У Ирана больше нет единого бесспорного религиозного арбитра на вершине власти. Убийство аятоллы Али Хаменеи в первый день войны и возвышение его раненого сына Моджтабы привели к установлению нового порядка, в котором доминируют командиры КСИР», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что Моджтаба Хаменеи по-прежнему формально стоит во главе системы, но его роль в основном сводится к легитимизации решений, принимаемых генералами. По мнению иранских чиновников и аналитиков, власть в стране все больше сосредотачивается в руках узкого консервативного круга, членов Высшего совета нацбезопасности, аппарата верховного лидера и КСИР, который теперь доминирует как в военной стратегии, так и в принятии основных политических решений.

Отмечается, что на переговорах с американцами официальными представителями Ирана формально были глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф (бывший командующий КСИР, мэр Тегерана и экс-кандидат в президенты).

Однако, по данным источников агентства, главным переговорщиком от Ирана выступал командующий КСИР Ахмад Вахиди. Именно он участвовал в ключевых консультациях в ночь объявления о прекращении огня.

Ранее сообщалось о новой переговорной формуле Вашингтона и Тегерана.

Аятолла: что это за титул и его значение в политике Ирана
Это один из самых известных религиозных титулов в шиитском исламе, который особенно часто упоминается в контексте политической системы современного Ирана. В материале разберем, что значит аятолла простыми словами, кто может получить этот титул, когда он появился и почему именно духовные лидеры с таким званием стали определять политическое устройство Ирана.
Читать дальше