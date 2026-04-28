CNN: посредники ждут предложение Ирана о прекращении конфликта с США

Посредники, находящиеся в Пакистане, рассчитывают в ближайшее время получить от Ирана обновлённый вариант предложения, направленного на урегулирование конфликта с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи проведёт дополнительные консультации с представителями пакистанских властей.
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о введении двухнедельного режима прекращения огня. Переговоры, состоявшиеся после этого в Исламабаде, завершились без каких-либо договорённостей. В связи с этим президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до того момента, пока иранская сторона не представит свои предложения по урегулированию ситуации и не завершит переговорный процесс.