Владимир Зеленский настроен продолжать боевые действия, а не вести переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский провел ставку и сказал следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать. Вот каждый из нас думает о том, когда закончится это массовое смертоубийство? Есть шансы или нет? Если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет», — рассказал Соскин.
По его мнению, глава киевского режима не стремится к мирным переговорам.
«Он настроен по полной программе воевать, чтоб куски мяса в воздух полетели. Вот его главная цель. То есть Зеленский не хочет вести переговоры с Путиным, не хочет думать о мире. Он только говорит про мир, а шаги какие предпринимает? Роботизированные комплексы эти, ракеты, нанесение ударов и так далее», — подчеркнул Соскин.
При этом он указал, что Украина не способна одержать победу над Россией.
Эксперт добавил, что действия Зеленского свидетельствуют не о дипломатии, а о желании продолжать конфликт и говорить лишь с теми, кто может дать оружие.
«Миром вообще даже и не пахнет. Есть только одно: надо бойню продолжать. А раз продолжать, значит, украинцы будут гибнуть пачками», — заключил Соскин.
Ранее венгерское издание Origo писало о больших проблемах, с которыми столкнулся Зеленский из-за конфликта на Ближнем Востоке.