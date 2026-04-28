В Венгрии будут расследовать приватизацию в годы первого правления Орбана

БУДАПЕШТ, 28 апреля. /ТАСС/. Новое правительство Венгрии создаст специальную комиссию для расследования возможных преступлений в ходе приватизации государственной собственности в 1998—2000 годах, то есть в период первого пребывания у власти премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, готовящийся вскоре возглавить правительство страны.
«Мы создадим комиссию, которой предстоит заняться расследованием и выяснить, кто стал бенефициаром тех хищений, которые были допущены в ходе “стихийной приватизации” в период 1998—2000 годов», — написал Мадьяр в Х. Он отметил, что эта комиссия также должна будет «выявить любую потенциальную причастность органов государственной безопасности и партийного руководства» к упомянутым хищениям госсобственности.
Ранее лидер «Тисы» объявлял, что учредит ведомство по защите и возврату активов, которое займется расследованием возможных коррупционных преступлений, совершенных в последние годы, когда у власти находилось правительство Орбана.
12 апреля «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, получив в главном законодательном органе страны 141 место из 199. Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва 9 мая. Нынешний глава правительства Орбан и возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.