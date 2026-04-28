Министр обороны Румынии заявил, что страна строит «стену» против дронов

Румыния приступила к созданию «стены» для защиты от российских беспилотников. Однако министр обороны страны Раду Мируцэ признает, что полностью закрыть небо от новых угроз пока невозможно.

Источник: Freepik

Румыния создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается, об этом на пресс-конференции заявил министр национальной обороны Раду Мируцэ, передает Digi24.ro.

По словам главы ведомства, ПВО в зонах, где существует риск пролета дронов, уже усилена. Однако, по его словам, по мере совершенствования технологий БПЛА, воздушная оборона становится все более уязвимой.

«Сейчас у нас есть фрагменты этой стены — в зависимости от того риска, который мы оцениваем. Но и эта стена находится в постоянной зависимости от развития технологий самих беспилотников», — объяснил министр.

На вопрос, возможны ли в ближайшее время новые инциденты с падением дронов на территории Румынии, министр ответил согласием.

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ ранее в интервью телеканалу Digi 24 назвал нереалистичной идею создания «стены дронов». «У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах. Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего, — это утопия. Ничего подобного не существует», — сказал он.

Министр объяснил, что для предотвращения проникновения беспилотников румынские военные постоянно перемещают средства противовоздушной обороны в зависимости от оперативной обстановки. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные европейские инициативы, говорил, что «создание стен — это всегда плохо». «Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализовываться в создании новых разделительных стен», — отметил он.

