Министр обороны Румынии заявил, что страна строит «стену» против дронов

Румыния создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается, об этом на пресс-конференции заявил министр национальной обороны Раду Мируцэ, передает Digi24.ro.
По словам главы ведомства, ПВО в зонах, где существует риск пролета дронов, уже усилена. Однако, по его словам, по мере совершенствования технологий БПЛА, воздушная оборона становится все более уязвимой.
«Сейчас у нас есть фрагменты этой стены — в зависимости от того риска, который мы оцениваем. Но и эта стена находится в постоянной зависимости от развития технологий самих беспилотников», — объяснил министр.
На вопрос, возможны ли в ближайшее время новые инциденты с падением дронов на территории Румынии, министр ответил согласием.
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ ранее в интервью телеканалу Digi 24 назвал нереалистичной идею создания «стены дронов». «У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах. Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего, — это утопия. Ничего подобного не существует», — сказал он.
Министр объяснил, что для предотвращения проникновения беспилотников румынские военные постоянно перемещают средства противовоздушной обороны в зависимости от оперативной обстановки. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные европейские инициативы, говорил, что «создание стен — это всегда плохо». «Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализовываться в создании новых разделительных стен», — отметил он.