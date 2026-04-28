Министр обороны Румынии заявил, что страна строит «стену» против дронов

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ ранее в интервью телеканалу Digi 24 назвал нереалистичной идею создания «стены дронов». «У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах. Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего, — это утопия. Ничего подобного не существует», — сказал он.