Карл III заявил о важности сохранения НАТО из-за критики альянса Трампом

Король Великобритании отметил, что Британии необходимо увеличивать расходы на оборону, как того требует президент США.

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III, выступая в Конгрессе США в рамках государственного визита, заявил о важности сохранения НАТО на фоне критики альянса со стороны американского лидера Дональда Трампа.

«От глубин Атлантики до тающих ледяных шапок Арктики преданность и опыт Вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, где страны привержены защите друг друга, защите наших граждан и интересов, обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от наших общих противников. Наше взаимодействие в области обороны, разведки и безопасности неразрывно связано отношениями, измеряемыми не годами, а десятилетиями», — сказал монарх.

Он также подчеркнул, что Великобритании необходимо увеличивать расходы на оборону, как того требует Трамп. «Соединенное Королевство признает, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, требуют трансформации британской обороны. Именно поэтому наша страна, чтобы быть готовой к будущему, взяла на себя обязательство по самому значительному устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны», — отметил Карл III. Кроме того, он призвал оказать помощь Украине для достижения «по-настоящему справедливого и длительного мира».

Высказывания Карла III были сделаны на фоне недавней критики Трампа, которая касалась как НАТО, так и военной мощи Великобритании. Недовольство американского лидера было вызвано тем, что европейские союзники Вашингтона, включая Великобританию, отказались поддержать войну США против Ирана. После этого Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства в НАТО.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
