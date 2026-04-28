Карл III заявил о важности сохранения НАТО из-за критики альянса Трампом

Он также подчеркнул, что Великобритании необходимо увеличивать расходы на оборону, как того требует Трамп. «Соединенное Королевство признает, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, требуют трансформации британской обороны. Именно поэтому наша страна, чтобы быть готовой к будущему, взяла на себя обязательство по самому значительному устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны», — отметил Карл III. Кроме того, он призвал оказать помощь Украине для достижения «по-настоящему справедливого и длительного мира».