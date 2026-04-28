FT узнала об отставке посла США на Украине из-за разногласий с Трампом

Исполняющая обязанности посла США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Дэвис уже уведомила Госдепартамент о своей отставке, она планирует уйти с дипломатической службы, завершив 30-летнюю карьеру, рассказали собеседники. Посол разочарована отсутствием поддержки Киева со стороны Трампа, пояснили источники.
Дэвис, по совместительству являющаяся послом на Кипре, была застигнута врасплох решением президента выдвинуть бизнесмена и спонсора республиканцев Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре. Заранее ее об этом не предупреждали.
Госдепартамент, однако, не подтвердил Financial Times эти данные. «Посол Джули С. Дэвис вступила в должность временного поверенного в делах… в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года и остается на этом посту», — заявили там.
Трамп назначил Дэвис временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Киеве весной прошлого года. Она сменила посла Бриджит Бринк, которая ушла с поста тогда же. Бринк занимала эту должность с мая 2022 года, возглавив дипмиссию в Киеве еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, и была сторонницей военной помощи Украине со стороны США.
FT писала, что в последнее время на нее оказывали давление как из Вашингтона после прихода к власти Трампа, так и в Киеве. В США усомнились в ее готовности поддерживать стратегию республиканца в отношении Украины, у нее также сложились непростые отношения с офисом Владимира Зеленского, поясняла газета. Издание тогда также связывало отставку Бринк с разногласиями с администрацией Трампа.