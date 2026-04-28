Мадьяр: архивы госбезопасности Венгрии раскроют к юбилею событий 1956 года

Он рассказал, что согласовал с гендиректором архива госбезопасности «вопрос о полном рассекречивании и публичном раскрытии досье агентов и печально известных магнитофонных записей». «За день до 70-й годовщины революции 1956 года, 22 октября, мы выполним одно из самых важных обещаний, связанных со сменой режима: мы сделаем существующие документальные материалы общедоступными», — написал Мадьяр в Х.
В ходе предвыборной кампании он обещал в случае прихода к власти обнародовать имена агентов службы госбезопасности в период правления Венгерской социалистической рабочей партии (1956−1989). По его мнению, это необходимо сделать, чтобы понять, «кем была разворована страна в 1990 году и как возникла властная и экономическая элита, которая с тех пор доминировала в Венгрии».
Эта работа будет поручена советнику «Тисы» по политическим вопросам Балинту Руффу, который возглавит в новом правительстве канцелярию премьера. Он уже заявил, что считает публикацию досье агентов спецслужб одной из своих первоочередных задач.
12 апреля «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, получив в главном законодательном органе страны 141 место из 199. Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва 9 мая. Нынешний глава правительства Виктор Орбан и возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.
23 октября отмечается в Венгрии как День памяти о революции 1956 года. Так в стране называют вооруженное восстание против коммунистического правительства в Венгерской народной республике, подавленное советскими войсками.