Reuters: на Трампа оказывают огромное давление из-за войны в Иране

В разведке США изучают возможную реакцию Тегерана, если американский лидер объявит об односторонней победе, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп столкнулся с серьезным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

«Чиновник Белого дома охарактеризовал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну как “огромное”», — говорится в статье.

Американские чиновники рассказали, что разведывательные службы США изучают, как Иран отреагирует, если Трамп объявит об односторонней победе в двухмесячной войне, которая унесла тысячи жизней и стала политическим бременем для Белого дома.

Журналисты полагают, что быстрая деэскалация могла бы «снизить политическое давление на президента», даже если Иран в будущем сможет восстановить ядерную программу.

Отметим, по словам Трампа, Иран уведомил Вашингтон о том, что находится в «состоянии коллапса», пишет «360».

Напомним, 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о введении двухнедельного режима прекращения огня. Из-за безрезультатных переговоров в Исламабаде Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до того момента, пока иранская сторона не представит свои предложения по урегулированию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше