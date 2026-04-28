Reuters: на Трампа оказывают огромное давление из-за войны в Иране

Американский лидер Дональд Трамп столкнулся с серьезным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Чиновник Белого дома охарактеризовал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну как “огромное”», — говорится в статье.
Американские чиновники рассказали, что разведывательные службы США изучают, как Иран отреагирует, если Трамп объявит об односторонней победе в двухмесячной войне, которая унесла тысячи жизней и стала политическим бременем для Белого дома.
Журналисты полагают, что быстрая деэскалация могла бы «снизить политическое давление на президента», даже если Иран в будущем сможет восстановить ядерную программу.
Отметим, по словам Трампа, Иран уведомил Вашингтон о том, что находится в «состоянии коллапса», пишет «360».
Напомним, 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о введении двухнедельного режима прекращения огня. Из-за безрезультатных переговоров в Исламабаде Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до того момента, пока иранская сторона не представит свои предложения по урегулированию.