Посольство РФ сообщило об осквернении захоронения советских воинов в Вене

Посольство России в Австрии сообщило о факте осквернения места захоронения советских воинов на кладбище Герстхоф в Вене. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российской дипмиссии.
«Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской. Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти», — сообщает посольство.
В дипмиссии отметили, что особо циничным является факт осквернения захоронения в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Посольство РФ также направило ноту в МИД Австрии в связи с инцидентом, потребовав принять меры и установить личности виновных.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ивано-Франковской и Черниговской областях Украины осквернили и демонтировали памятники, связанные с советской историей и памятью о Великой Отечественной войне.