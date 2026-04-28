Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ сообщило об осквернении захоронения советских воинов в Вене

Посольство России направило ноту в МИД Австрии из-за осквернения захоронения советских воинов на кладбище Герстхоф в Вене.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Австрии сообщило о факте осквернения места захоронения советских воинов на кладбище Герстхоф в Вене. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российской дипмиссии.

«Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской. Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти», — сообщает посольство.

В дипмиссии отметили, что особо циничным является факт осквернения захоронения в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Посольство РФ также направило ноту в МИД Австрии в связи с инцидентом, потребовав принять меры и установить личности виновных.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ивано-Франковской и Черниговской областях Украины осквернили и демонтировали памятники, связанные с советской историей и памятью о Великой Отечественной войне.