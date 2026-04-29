Лукашенко пригласил президента Танзании посетить Беларусь

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в Танзанию передал приглашение от главы белорусского государства Александра Лукашенко в адрес президента этой страны Сулуху Самии Хасан посетить с визитом республику, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: МИД Беларуси

Отмечается, что глава МИД Беларуси был принят премьер-министром Танзании Мвигулу Нчембой. В рамках этой встречи и было передано приглашение белорусского лидера.

«Министр передал послание президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес президента Танзании Сулуху Самии Хасан с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом в удобное время», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там также говорится, что в рамках встречи стороны констатировали высокий уровень политического взаимодействия между Беларусью и Танзанией, а также выразили согласие в том, что необходимо перевести его в плоскость практических результатов в торгово-экономической сфере. Кроме того, была подчеркнута важность активизации сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь — в экономике с целью организации поставок товаров, которые востребованы в обеих странах.

В МИД Беларуси также сообщили, что Мвигулу Нчемба пригласил своего белорусского коллегу Александра Турчина посетить Танзанию с визитом до конца текущего года.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
