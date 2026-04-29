Лукашенко пригласил президента Танзании посетить Беларусь

Отмечается, что глава МИД Беларуси был принят премьер-министром Танзании Мвигулу Нчембой. В рамках этой встречи и было передано приглашение белорусского лидера.
«Министр передал послание президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес президента Танзании Сулуху Самии Хасан с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом в удобное время», — сказано в сообщении пресс-службы.
Там также говорится, что в рамках встречи стороны констатировали высокий уровень политического взаимодействия между Беларусью и Танзанией, а также выразили согласие в том, что необходимо перевести его в плоскость практических результатов в торгово-экономической сфере. Кроме того, была подчеркнута важность активизации сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь — в экономике с целью организации поставок товаров, которые востребованы в обеих странах.
В МИД Беларуси также сообщили, что Мвигулу Нчемба пригласил своего белорусского коллегу Александра Турчина посетить Танзанию с визитом до конца текущего года.