Путин заявил, что Россия сегодня переживает переломный исторический момент

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день страна переживает переломный исторический момент. Об этом он высказался во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в РФ.
«Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, — это всё-таки особая, почетная миссия», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что понимает ту огромную нагрузку, которая сегодня легла на плечи правоохранительных органов страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поручил жестко пресекать любые провокации, которые могут быть организованы перед предстоящим голосованием в России. По словам президента, на особом контроле должны находится провокации, организованные из-за рубежа.