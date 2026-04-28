Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе трансляции парада в Москве покажут работу всех видов войск на СВО

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работу всех видов и родов войск в зоне СВО, в том числе управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ, покажут в ходе трансляции парада на Красной площади в Москве, сообщило Минобороны России.

«В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского флота», — говорится в сообщении.