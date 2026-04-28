Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа

РИА Новости: экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа.

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения в публикации зашифрованных угроз в адрес президента США Дональда Трампа, следует из обвинительного заключения в распоряжении РИА Новости.

«Примерно 15 мая 2025 года в Восточном округе Северной Каролины подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская — ред.) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи “86 47”, — говорится в документе.

Ранее суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело.

Также судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше