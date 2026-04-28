Экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа

«Примерно 15 мая 2025 года в Восточном округе Северной Каролины подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская — ред.) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи “86 47”, — говорится в документе.
Ранее суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело.
Также судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.