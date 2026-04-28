Перес хочет назначить Моуринью главным тренером «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует назначить наставника «Бенфики» Жозе Моуринью в мадридский клуб.
Как сообщает The Athletic, ключевая роль при выборе нового тренера принадлежит Пересу, который хочет перестроить проект. Президент клуба является главным сторонником возвращения Моуринью, но некоторые другие руководители выступают против этого варианта.
По информации AS, сторона тренера сообщила, что Моуринью собирается расторгнуть контракт с «Бенфикой». Этот шаг свидетельствует о его готовности принять новый вызов на «Сантьяго Бернабеу».
В скором времени руководство сливочных проведёт встречу с действующим тренером Альваро Арбелоа. Ни для кого не секрет, что со специалистом в скором времени попрощаются после вылета из Лиги чемпионов.
Напомним, что Моуринью возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год.
