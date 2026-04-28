В Ливане при ударе Израиля погибли пять человек

БЕЙРУТ, 28 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять ливанцев, включая троих сотрудников службы гражданской обороны, погибли при атаке израильских ВВС на город Мадждаль-Зун. Об этом сообщила пресс-служба ливанской армии.
По ее сведениям, авиаудар был нанесен по одному из зданий, где проводились спасательные работы. «Получили ранения двое военнослужащих из армейского патруля, сопровождавшего спасателей», — указывается в заявлении.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам выразил соболезнования семьям погибших, осудив нападение на троих сотрудников гражданской обороны. «Это преднамеренное убийство при выполнения гуманитарного долга является новым вопиющим военным преступлением, совершенным Израилем», — подчеркнул Салам. По его словам, правительство потребует от международного сообщества «осудить действия Израиля и заставить его прекратить нарушения соглашения о прекращении огня».