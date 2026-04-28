Глава МИД Венесуэлы дал высокую оценку отношениям с Россией и КНР

КАРАКАС, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто высоко оценил отношения с Россией и Китаем. «Сегодня мы отмечаем 30-летие декларации о стратегических отношениях двух держав, России и Китая, которые обеспечивают сбалансированный мир», — сообщил Хиль корреспонденту ТАСС.
Глава МИД отметил, что торжественная церемония, посвященная стратегическому сотрудничеству России и Китая, прошла в Национальном пантеоне у саркофага героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара, который выступал за необходимость обеспечить сбалансированный мир в Латинской Америке.
Хиль также напомнил, что в мае 2025 года был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой.
В церемонии в Национальном пантеоне, посвященной 30-летию совместной российско-китайской декларации равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке, приняли участие Иван Хиль Пинто, послы России Сергей Мелик-Багдасаров, Китая Лань Ху. В Национальном пантеоне они в присутствии представителей дипломатического корпуса возложили венок к саркофагу Симона Боливара.