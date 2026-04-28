Посол КНР: партнерство Китая с Россией обеспечивает стабильность в мире

КАРАКАС, 28 апреля. /ТАСС/. Стратегическое партнерство Китая и России обеспечивает стабильность в мире, содействует развитию и поддерживает народ Венесуэлы. Об этом заявил посол КНР в боливарианской республике Лань Ху корреспонденту ТАСС на торжественной церемонии, посвященной 30-летию совместной российско-китайской декларации равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.
«Сегодняшний день имеет огромное значение для Китая и России, поскольку отмечается 30-летие установления стратегического партнерства между нашими странами», — указал посол. Он подчеркнул, что на протяжении всего этого времени «обе страны обеспечивали стабильность в мире, особенно в том числе и в настоящий момент».
Посол отметил, что отношения Китая и России с Венесуэлой также имеют важное значение. «Мы хотим воспользоваться прочным стратегическим партнерством между нашими странами, чтобы обеспечить стабильность, мир и развитие Венесуэлы, содействовать благосостоянию венесуэльского народа», — подчеркнул Лань Ху.
В тождественной церемонии, посвященной 30-летию совместной декларации о стратегическом сотрудничестве России с Китаем приняли участие послы России и Китая Сергей Мелик-Багдасаров и Лань Ху и министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто. В Национальном пантеоне они в присутствии представителей дипломатического корпуса возложили венок к саркофагу героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара.