Посол КНР: партнерство Китая с Россией обеспечивает стабильность в мире

Дипломат отметил, что отношения Пекина и Москвы с Каракасом также имеют важное значение.

КАРАКАС, 28 апреля. /ТАСС/. Стратегическое партнерство Китая и России обеспечивает стабильность в мире, содействует развитию и поддерживает народ Венесуэлы. Об этом заявил посол КНР в боливарианской республике Лань Ху корреспонденту ТАСС на торжественной церемонии, посвященной 30-летию совместной российско-китайской декларации равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.

«Сегодняшний день имеет огромное значение для Китая и России, поскольку отмечается 30-летие установления стратегического партнерства между нашими странами», — указал посол. Он подчеркнул, что на протяжении всего этого времени «обе страны обеспечивали стабильность в мире, особенно в том числе и в настоящий момент».

Посол отметил, что отношения Китая и России с Венесуэлой также имеют важное значение. «Мы хотим воспользоваться прочным стратегическим партнерством между нашими странами, чтобы обеспечить стабильность, мир и развитие Венесуэлы, содействовать благосостоянию венесуэльского народа», — подчеркнул Лань Ху.

В тождественной церемонии, посвященной 30-летию совместной декларации о стратегическом сотрудничестве России с Китаем приняли участие послы России и Китая Сергей Мелик-Багдасаров и Лань Ху и министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто. В Национальном пантеоне они в присутствии представителей дипломатического корпуса возложили венок к саркофагу героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
