Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борьба с группировками в Мали будет продолжаться, заявил президент

ORTM: борьба с группировками в Мали будет продолжаться до их нейтрализации.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Мали заявил в ходе пресс-конференции во вторник, что борьба с вооруженными группировками, совершившими скоординированную атаку на малийские города в субботу, будет продолжаться вплоть до полной нейтрализации боевиков, следует из трансляции телеканала ORTM.

«Мои дорогие сограждане, сейчас как никогда нужно проявить доверие к нашим вооруженным силам и силам безопасности, задействованным в полномасштабной борьбе с терроризмом. Операции будут продолжаться вплоть до полной нейтрализации вооруженных группировок, принявших участие в нападениях, и до прочного восстановления безопасности на всей территории страны», — сказал президент.