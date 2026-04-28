Борьба с группировками в Мали будет продолжаться, заявил президент

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Мали заявил в ходе пресс-конференции во вторник, что борьба с вооруженными группировками, совершившими скоординированную атаку на малийские города в субботу, будет продолжаться вплоть до полной нейтрализации боевиков, следует из трансляции телеканала ORTM.
«Мои дорогие сограждане, сейчас как никогда нужно проявить доверие к нашим вооруженным силам и силам безопасности, задействованным в полномасштабной борьбе с терроризмом. Операции будут продолжаться вплоть до полной нейтрализации вооруженных группировок, принявших участие в нападениях, и до прочного восстановления безопасности на всей территории страны», — сказал президент.