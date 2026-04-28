Тарханов — о сборной Египта: хороший спарринг‑партнёр для сборной России

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов назвал команду Египта непростым соперником для сборной России.
«Египет — квалифицированная команда. Там играет Салах — это уже о чём‑то говорит! Это будет хороший спарринг‑партнёр. Посмотрим на таком сопернике состояние нашей сборной. Сложно сказать, обыграем ли их: там футболисты хорошего уровня, многие играют в Европе. Это непростая команда», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».
29 мая россияне сыграют с Египтом в Каире, 5 июня — с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — с Тринидад и Тобаго в Калининграде.
Ранее в РФС объяснили, почему не спешат подавать иск в CAS из-за отстранения.
