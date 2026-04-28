Парад на 9 мая в Москве пройдет без военной техники

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны России. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку.

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны России. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку.

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. «В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнило Минобороны.

В трансляции будет показана работа военнослужащих ВС России всех видов и родов войск, участвующих в военной операции, несущих боевое дежурство и боевую службу. В их числе расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Авиационная часть парада запланирована. Как пообещало министерство, над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. «В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России», — указано в сообщении.

В начале апреля в Telegram-каналах появилась информация о том, что парад на 9 мая в Москве может быть отменен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что парад состоится. При этом он уточнял, что по поводу формата его проведения «мы своевременно проинформируем».

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше