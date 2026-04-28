Экс-главу ФБР обвиняют в угрозе жизни Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, которого президент США Дональд Трамп считает ключевой фигурой в предполагаемой попытке «использовать» правовую систему против него, предъявили обвинения в публикации угроз в адрес американского лидера. Об этом говорится в опубликованных в электронной базе федерального суда Восточного округа Северной Каролины документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Примерно 15 мая 2025 года ответчик Джеймс Брайан Коми — младший сознательно и намеренно выступил с угрозой лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, разместив в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС) фотографию ракушек, выложенных в виде цифр “86 47”, — говорится в документе.
В нем утверждается, что «разумный и осведомленный о происходящем» пользователь соцсети «интерпретировал бы [такой пост] как серьезное намерение причинить вред президенту Соединенных Штатов».
Жаргонное выражение «to 86» может быть переведено как призыв отказать кому-либо в обслуживании или «избавиться» от кого-либо, а также может означать призыв к убийству. 47 в данном случае может указывать на Трампа, являющегося 47-м президентом США.
В сентябре 2025 года Минюст уже предъявлял Коми обвинения во лжи Конгрессу по поводу утечек в прессу, но дело было закрыто федеральным судьей из-за ненадлежащего назначения исполняющего обязанности прокурора.