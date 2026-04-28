Нога Акинфеева, погоня Овечкина и палец Аршавина: как спортсмены зарабатывают на памятных моментах своей карьеры

Игорь Акинфеев официально зарегистрировал знаковый момент с чемпионата мира по футболу в России. Эмблему, на которой вратарь ЦСКА отражает решающий пенальти в матче со сборной Испании, теперь нельзя использовать без его ведома. При этом футболист уже призвал не называть логотип «ногой Бога» и опроверг, что использовал такое название для подачи заявления в Роспатент. Ранее фирменные товарные знаки со знаменитыми жестами уже создавали многие спортсмены: от Андрея Аршавина и Александра Овечкина до Усейна Болта и Гарета Бэйла.