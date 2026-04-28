Нога Акинфеева, погоня Овечкина и палец Аршавина: как спортсмены зарабатывают на памятных моментах своей карьеры

Игорь Акинфеев официально зарегистрировал знаковый момент с чемпионата мира по футболу в России. Эмблему, на которой вратарь ЦСКА отражает решающий пенальти в матче со сборной Испании, теперь нельзя использовать без его ведома. При этом футболист уже призвал не называть логотип «ногой Бога» и опроверг, что использовал такое название для подачи заявления в Роспатент. Ранее фирменные товарные знаки со знаменитыми жестами уже создавали многие спортсмены: от Андрея Аршавина и Александра Овечкина до Усейна Болта и Гарета Бэйла.
Игорь Акинфеев.
О том, что капитан ЦСКА регистрирует в Роспатенте товарный знак, стало известно ещё в прошлом году. Эмблему, на которой вратарь ногой отражает решающий удар в серии пенальти матча ⅛ финала домашнего ЧМ с Испанией, теперь имеет право наносить на одежду, игрушки и безалкогольные напитки только сам игрок. Тот памятный для миллионов болельщиков образ с апреля 2026‑го юридически защищён.
Правда, не обошлось без эксцессов. Ряд СМИ вышли с заголовками о том, что Акинфеев назвал свой знак «ногой Бога», — и по этому поводу голкипер даже написал отдельное опровержение в своём Telegram‑канале.
«В документах есть только изображение памятного эпизода без какого‑либо названия, тем более такого. Опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ. Игорь Акинфеев с ума не сошёл, свою ногу “ногой Бога” всё так же не называет», — иронизировал футболист.
Александр Овечкин.
Свою «великую погоню» за рекордом Уэйна Гретцки и званием лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ россиянин увековечил ещё в декабре 2022‑го.
Накануне официальной презентации логотипа The Gr8 Chase, обыгрывающего и тему, и неизменный номер на джерси, Ови как раз забросил 800‑ю шайбу в матче с «Чикаго».
В прессе писали, что эмблему, изображающую хоккеиста с клюшкой и поднятым вверх указательным пальцем, и схему её продвижения семья Александра разрабатывала вместе с «Вашингтоном», лигой и многочисленными спонсорами.
Забавно при этом, что Александр также пытался зарегистрировать в Роспатенте собственную фамилию в качестве товарного знака, однако получил отказ на ТМ Ovechkin.
О намерениях оформить логотип с портретом хоккеиста в 2025‑м и числом 895 — в честь преодоления того самого достижения Гретцки — заявляла и швейная фабрика из Иванова.
Но юристы уже тогда были уверены, что дальше идеи это не продвинется.
Андрей Аршавин.
Фирменное празднование забитых мячей легендой «Зенита» — палец, прижатый к губам, — стал особенно популярен во второй половине 2000‑х. Именно в те годы атакующий полузащитник феерил сначала за петербуржцев, потом за сборную — особенно на Евро в Австрии и Швейцарии, — а затем и за лондонский «Арсенал». Собственно, в бытность игроком лондонской команды футболист и зарегистрировал его в качестве логотипа своего бренда. В основном знак планировали использовать на предметах повседневного гардероба.
«Надеюсь, что одежда будет удобной и у людей будут только хорошие воспоминания, когда они её носят», — говорил тогда сам Аршавин.
Он также добавлял, что бренд будет продвигать его мать, а сам он активно в этом процессе участвовать не планировал — собирался делать это только «своей хорошей игрой в футбол». А его представитель сообщал, что так Андрей просто мешает паразитированию на его популярности: якобы после отъезда из Северной столицы жест футболиста пытались несколько раз зарегистрировать сторонние люди.
Усейн Болт.
«Силуэт мужчины в характерной позе с одной рукой, согнутой и направленной к голове, а другой — поднятой и направленной вверх». Описание в регистрационной заявке Усэйна Болта звучит несколько витиевато, но достаточно представить себе самого быстрого человека на планете на финише очередной гонки — и знаменитая «молния» сразу придёт на ум.
Эту позу спринтер планировал использовать на полную: помимо одежды и обуви, логотип разрешался к использованию в ювелирных украшениях, на вывесках ресторанов и спортивных баров.
Но самое ироничное в истории бегуна то, что личный товарный знак в США он получил ещё в 2010‑м году, на пике карьеры, — между золотом Олимпиады в Пекине и в Лондоне. А в 2022‑м ему пришлось резко заново подавать документы якобы из‑за того, что он так и не ввёл бренд в оборот.
Гарет Бэйл и Мо Фара.
Оба спортсмена решили монетизировать жесты в виде сердца, которые так или иначе изображали в минуты радости. Валлиец складывал символ с помощью пальцев — как говорили представители маркетингового бизнеса, логотип мог приносить футболисту порядка £3 млн в год.
А вот у британского атлета сомалийского происхождения история любопытнее. Изначально его жест — поднятые и согнутые руки, сходящиеся ладонями к макушке, — придумала и предложила атлету телеведущая Клэр Болдинг, «чтобы люди запомнили букву М».
Фаре идея понравилась — и после его золотых наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира поза Mobot стала ассоциироваться именно с атлетом. Её он, кстати, зарегистрировал для широчайшего использования — вплоть до канцтоваров.
Gettyimages.ru.
Юсуф Дикеч.
Турецкий спортсмен на Олимпиаде‑2024 не смог завоевать медаль высшей пробы — ограничился серебром в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
Тем не менее запомнили его миллионы болельщиков — благодаря многочисленным мемам с соответствующим образом: минимальная экипировка, расслабленные плечи и руки в карманах.
На родине, конечно, не могли не обратить внимания на популярность соотечественника в интернете и тут же стали печатать его изображения на майках и кружках. В турецкое патентное бюро пришло сразу несколько заявок на товарный знак — и ни одной от настоящего стрелка.
Дикеч и его представители, впрочем, не стали медлить — и уже в сентябре того же года сами подали заявку. Насколько прибыльной осталась марка спустя пару лет — сказать сложно. Но хотя бы небольшой доход Юсуфу она наверняка до сих пор приносит.
Тим Тибоу и Джонни Уилкинсон.
Представители родственных видов спорта — американского футбола и регби — удивительным образом запомнились схожими жестами.
Американский квотербек в памяти большинства фанатов останется стоящим на одном колене в молитвенной позе. У неё даже появилось название Tebowing, обыгрывающее и имя игрока, и само движение (англ. bowing — «склоняющийся»).
Один из поклонников создал сайт с таким же доменом и продавал на нём атрибутику, что сильно не понравилось Тибоу. В итоге само слово и понятие «тибоуинг» теперь зарегистрировано на него. И юристы шутят, что любой, кто решит даже в издёвку привстать на одно колено, по идее, может оказаться должен Тиму.
Англичанин же перед ударом по мячу часто стоял на полусогнутых ногах, а руки складывал «колыбелью» перед корпусом. Культовой эта поза стала, как только Уилкинсон в финале ЧМ‑2003 забил победный гол Австралии, принёсший его родине долгожданный титул. И, как писали на Туманном Альбионе, ещё долгие годы мальчишки, игравшие во дворе, копировали этот жест, делая дополнительную рекламу товарному знаку Джонни.
Gettyimages.ru.