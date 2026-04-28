Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: посол США на Украине Дэвис покинет пост из-за разногласий с Трампом

Временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис в ближайшие недели уйдёт в отставку в связи с разногласиями с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Financial Times.

«И.о. руководителя посольства США на Украине в ближайшие недели уедет из Киева», — сообщает СМИ.

Журналисты отметили, что Дэвис занимает должность с мая 2025 года. За время работы у неё развилось недовольство политикой Трампа в связи со снижением поддержки Украины.

Дэвис уже оповестила Госдеп о своём решении, добавили в FT.

Бриджит Бринк, ранее занимавшая пост посла США на Украине, сообщила о своей вынужденной отставке, связанной с давлением, оказываемым президентом США Дональдом Трампом на украинские власти.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше