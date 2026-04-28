В Румынии заявили, что страна создаст «стену» для защиты от БПЛА

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что воздушная оборона становится все более уязвимой по мере развития технологий БПЛА, страна создаст «стену» для защиты от дронов.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» для защиты от современных БПЛА, передает Digi24.

По словам Раду Мируцэ, «стена» против угроз с воздуха уже существует. Однако воздушная оборона становится все более уязвимой по мере развития технологий БПЛА.

«Мы находимся в процессе создания стены от этих (современных — прим. ред.) беспилотников. Сейчас у нас есть элементы этой стены — в зависимости от того риска, который мы оцениваем. Но и эта стена зависит от развития технологий беспилотников», — заявил Раду Мируцэ.

Ранее появилась информация, что Польша намерена в течение двух лет построить систему обороны от БПЛА стоимостью около двух миллиардов евро.

