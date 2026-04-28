«Раскайтесь и попросите»: Дмитриев дал совет Швеции на фоне дефицита топлива

Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом.

Источник: Комсомольская правда

На фоне возможного дефицита авиакеросина Швеции следует рассмотреть вариант обращения к России за поставками топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал спецпредставитель президента РФ в социальной сети X.

Напомним, Швеция предупредила о возможном дефиците авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке. Министр энергетики Эбба Буш уточнил, что прогноз основан на оценках энергетического агентства Стокгольма.

Власти Швеции пока не вводили жестких ограничений. Однако авиаперевозчиков и потребителей призывают готовиться к возможным перебоям.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии бензин сильно подорожал на фоне введения правила, которое ограничивает повышение цен на АЗС одним разом в день. За две недели маржа на топливо выросла на 6 центов за литр.

