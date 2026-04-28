«Раскайтесь и попросите»: Дмитриев дал совет Швеции на фоне дефицита топлива

На фоне возможного дефицита авиакеросина Швеции следует рассмотреть вариант обращения к России за поставками топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал спецпредставитель президента РФ в социальной сети X.
Напомним, Швеция предупредила о возможном дефиците авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке. Министр энергетики Эбба Буш уточнил, что прогноз основан на оценках энергетического агентства Стокгольма.
Власти Швеции пока не вводили жестких ограничений. Однако авиаперевозчиков и потребителей призывают готовиться к возможным перебоям.
